Concurso Prefeitura de Glicério SP 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$ 7.235,59!

Localizado a 492 km da capital São Paulo/SP, a Prefeitura Municipal de Glicério divulgou a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 21 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (1), Auxiliar de Escola (1), Auxiliar de Serviços Gerais (1), Enfermeiro (2), Médico PSF (1), Professor de Atendimento Educacional Especializado (Cr), Agente Comunitário de Saúde (11), Auxiliar Administrativo (1), Atendente de Consultório Dentário (Cr), Coletor de Lixo (1) e Dentista (2).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16h do dia 13 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora CEMAT Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00 (nível fundamental), R$ 65,00 (nível médio) e R$ 85,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática e/ou conhecimentos específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório) para os cargos de Professor de Atendimento Educacional Especializado e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

As avaliações serão realizadas no município de Glicério/SP, em locais e horários a serem informados em data oportuna no site da CEMAT. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso