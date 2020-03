Concurso Prefeitura de Gravatá PE 2020 retificou edital! Inscrições abertas para 515 vagas !

A Prefeitura Municipal de Gravatá em Pernambuco, retifica edital de concurso público para preenchimento de 515 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Houve modificações nos requisitos do cargo de Educador Físico, em que agora é necessário ser bacharel na área. As oportunidades são para os cargos:

NÍVEL FUNDAMENTAL

Auxiliar de Cozinha Hospitalar (3); Copeiro (2); Coveiro (4); Cozinheiro Hospitalar (2); Gari (2); Tratador de Animais (1); Agente de Limpeza de Canais (2); Apreendedor de Animais (1); Auxiliar de Cuidador (2); Auxiliar de Mecânico (1); Maqueiro (4); Operador de Máquinas (2); Operador de Máquinas Pesadas (3); Vigilante (15); Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais (26); Serralheiro (1); Servente de Pedreiro (2); Auxiliar de Serviços Gerais (19); Boiadeiro (2); Podador (2); Auxiliar de Saneamento (4); Borracheiro (2); Jardineiro (4); Pedreiro (2); e Pintor (1).

NÍVEL MÉDIO

Agente Social (6); Almoxarife (1); Assistente Administrativo (14); Fiscal desenvolvimento Econômico (2); Fotógrafo (1); Guarda Municipal (20); Identificador Civil (1); Intérprete de Libras (3); Agente Comunitário de Saúde (17); Agente de Combate Às endemias (9); Agente de Defesa Civil (2); Assistente Administrativo Educacional (20); Motrista A.B (1); Professor Anos Iniciais, Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos – Fases I e II (17); Professor Auxiliar (15); Auxiliar de Saúde Bucal (5); Cadista (1); Condutor de Veículo de Urgência (6); Cuidador de Sala (8); Motorista D.E (1); Motorista Transporte Escolar Cart. B. (2); Motorista Transporte Escolar Cart. D. (4); Cuidador Social (4); Fiscal de Aterro Sanitário (2); Auxiliar Administrativo (6); Monitor de Transporte Escolar (5); Motorista (5) e Motorista Cart D (5).

NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Enfermagem Condutor de Motolância (4); Técnico de Informática (3); Eletricista (1); Encanador (1); Fiscal Ambiental (2); Técnico em Imobiloização Ortopédica (2); Técnico em Radiologia (4); Topógrafo (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico em Zootecnia (1); Fiscal de Saneamento (1); Mecânico de Máquinas (1); Mestre de Obras (1); Técnico de Laboratório e Análise Clínica (2); Técnico em Saneamento (1); Técnico em Saúde Bucal (1); Fiscal de Obras (4); Técnico de Rede (1); Técnico em Edificações (2); Técnico em Enfermagem (10) e Técnico em Enfermagem Plantonista (10).

NÍVEL SUPERIOR

Analista de Contabilidade (1); Analista de Controle Interno (1); Analista de desenvolvimento Cultural (1); Educador Físico (4); Enfermeiro de Atenção Básica (8); Enfermeiro Diarista (2); Enfermeiro Especialista em Saúde Mental (1); Enfermeiro Plantonista (8); Advogado (4); Analista Clínico (1); Analista de Projetos (1); Arquiteto (2); Engenheiro Florestal (1); Engenheiro Sanitarista (1); Farmacêutico (2); Assistente Social (2); Auditor (2); Bibliotecário (1); Biólogo (1); Cirurgião Dentista Buco Maxilo Facial (1); Cirurgião Dentista Dentista ESF(6); Jornalista (1); Cirurgião Dentista Endodontista (2); Cirurgião Dentista Protesista (2); Contador (2); Desenvolvedor de Web Back End (1); Fonoaudiólogo (2); Desenvolvedor de Web Front End (1); Economista (1); Enfermeiro Sanitarista (1); Engenheiro Civil (2); Fisioterapeuta (4); Administrador (1); Administrador de Redes (1) e Engenheiro Agrônomo (1).

MÉDICOS na especialidades Cirurgião Vascular (1), Clínico (4), Dermatologista (1), do Trabalho (2), Plantonista (10), Pneumologista (1), Psiquiatra (2), Radiologista (1), Cirurgião Geral (2), Endocrinologista/ Metabologista (1), Traumato-Ortopedista (1), Ultrassonografista (1),Urologista (1), Evolucionista (1), Geneticista (1), Ginecologista Obstetra (1), Oftalmologista (1), Otorrinolaringologista (1), Pediatra (1), Reumatologista (1), Anestesista (1), Cardiologista (2), Endoscopista (1), ESF (6) e Neurologista (1).

Além de vagas para Professor Anos Finais de: Português (10), Geografia (2), História (2) e Matemática (4), Ciências Naturais (2), Educação Física (3); Monitor de Banda (4); Museólogo (1); Procurador (2); Nutricionista (2); Nutricionista escolar (2); Pedagogo (1); Sociólogo (1); Técnico de Tesouro (1); Terapeuta Ocupacional (1); Turismólogo (1); Veterinário (1); Zootecnista (1); Psicólogo (6); Psicólogo Escolar (2) e Psicopedagogo (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 31 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora Adm&Tec. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio/técnico) e R$ 80,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Teste de aptidão física e investigação social para Guarda Municipal;

–> Curso de formação para os cargos de Guarda Municipal, Agente de Combate às Endemia e Agente Comunitário de Saúde;

–> Prova de títulos para Professor.

As avaliações serão aplicadas no dia 19 de julho para os cargos de nível fundamental e médio e no dia 26 de julho para os de nível técnico e superior, em locais e horários a serem informados no até o dia 01 de julho via cartão de confirmação de inscrição do candidato e site www.admtec.org.br.

O gabarito provisório será divulgado até o dia 31 de julho e os gabaritos definitivos até o dia 31 de agosto. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Gravatá PE

: Prefeitura de Gravatá PE Banca organizadora : ADM&TEC

: ADM&TEC Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 515

: 515 Remuneração : R$ 1.000,00 a R$ 11.000,00

: R$ 1.000,00 a R$ 11.000,00 Inscrições : 02 de março e 31 de maio de 2020

: 02 de março e 31 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 80,00

: R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 80,00 Provas : 19 e 26 de julho de 2020

: 19 e 26 de julho de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE GRAVATÁ PE 2020