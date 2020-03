Concurso Prefeitura de Guarani GO 2020: EDITAL e Inscrição!

A Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás GO faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 70 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal

As vagas destinadas são para os cargos de:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Operador de Máquinas Agrícolas (2); Operador de Máquinas Pesadas (2); Vigia (2); Agente de Serviços Gerais (1); Auxiliar de Serviços Gerais (26); e Motorista (8)

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Técnico de Enfermagem (6); Técnico de Laboratório (1); Agente de Serviços Gerais (1); Executor Administrativo (4); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); e Técnico em Saúde Bucal (2).

NÍVEL SUPERIOR: Enfermeiro (1); Farmacêutico (1); Médico (1); Assistente Social (1); Cirurgião Dentista (1); e Professor (9).

As remunerações oferecidas oscila entre R$ 1.045,00 a R$ 4.759,69, por carga horária de 30h a 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 28 de abril de 2020, no site oficial da IBRAS Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, geografia e história do Brasil e de Goiás, conhecimentos gerais, atualidades, noções de direito e conhecimentos específicos; mais prova de títulos para o cargo de Pedagogo.

As avaliações serão aplicadas no dia 17 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso