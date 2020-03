Concurso Prefeitura de Iguaba Grande RJ: Provas suspensas devido ao Covid-19

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Iguaba Grande retifica edital de concurso público para preenchimento de 291 vagas em cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso foi suspenso para o segundo semestre de 2020 devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). O novo cronograma será divulgado com o mínimo de 30 dias de antecedência.

As oportunidades são para os cargos de Fiscais de: Meio Ambiente, Obras, Sanitário; Cirurgião Dentista; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Inspetor Escolar; Fonoaudiólogo; Gesseiro; Assistente Social; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Guarda Municipal; Monitor de Alunos; Motorista; Nutricionista; Pedagogo; Radiologista, Reumatologista, Urologista; Oficial Administrativo; Orientador Educacional; Orientador Pedagógico; Pedagogia; Técnico de: Enfermagem, Laboratório, Radiologia; Terapeuta Ocupacional; Veterinário; Psicólogo; Procurador Municipal; Secretário de Escola ; Professor das disciplinas de: Professor de: Ciências; Matemática; Educação Artística; Educação Física; Geografia; História; Inglês (3); Português; Professor; Médico nas especialidades de: Emergencista, Emergencista Pediatra (8), Endocrinologista, Gastroenterologista, Angiologista, Cardiologista, Dermatologista, Pneumologista, Psiquiatra, Geriatra, Infectologista, Médico PSF, Nefrologista, Oftalmologista, Ortopedista, Pediatra e Neurologista .

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.195,92 e R$ 4.777,67, por carga horária de até 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até 23h59min do dia 6 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto IBDO. O valor da inscrição varia entre R$ 42,50 e R$ 75,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas com questões distribuídas entre as disciplinas de Noções de Informática, Legislação (para alguns cargos), Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. As avaliações seriam aplicadas no dia 19 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Iguaba Grande

: Prefeitura Municipal de Iguaba Grande Banca organizadora : Instituto IBDO

: Instituto IBDO Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 304

: 304 Remuneração : R$ 1.195,92 a R$ 4.777,67

: R$ 1.195,92 a R$ 4.777,67 Inscrições : até 06 de março de 2020

: até 06 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 42,50 a R$ 75,00

: R$ 42,50 a R$ 75,00 Provas : 19 de abril de 2020

: 19 de abril de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL PREFEITURA DE IGUABA GRANDE RJ 2020

100% de Acordo com Último Edital

100% de Acordo com Último Edital