Concurso Prefeitura de Ipojuca PE 2020 abre 87 vagas para Agente de Saúde

A Prefeitura Municipal de Ipojuca em Pernambuco, faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preencher 87 vagas em cargos de Agente de Combate a Endemias (40) e Agente Comunitário de Saúde (47), funções que exige o nível médio e salários de até R$ 1.548,78.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 19 de abril de 2020, no site oficial da IDIB. O valor da inscrição está fixado em R$ 90,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de conhecimentos gerais (língua portuguesa, noções de informática e sistema único de saúde) e conhecimento específicos. As avaliações serão realizadas no dia 10 de maio de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso