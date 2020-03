Concurso Prefeitura de Iracemápolis SP 2020: Provas suspensas devido ao Covid-19

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Iracemápolis retifica edital de concurso público para preenchimento de 30 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 19 de março de 2020, foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Saúde Bucal (1); Fiscal de Posturas (1); Oficial II (1); Operador de ETA/ETE (1); Médico Clínico Geral (1); Médico Generalista – 8h/UBS (1); Médico Ginecologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Plantonista (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Cardiologista (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Pediatra (1); Auxiliar de Serviços Gerais – masculino (1); Merendeira (1); Motorista (1); Agente de Saneamento (1); Almoxarife (1); Auxiliar de Educação (1); Fisioterapeuta (1); Veterinário (1); Professor de Educação Básica I – Arte (1); Professor I – Ensino Infantil (1); Professor I – Ensino Fundamental (1); Técnico em Informática (1); Assistente Social (1); Dentista I (1); Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); e Técnico de Segurança do Trabalho (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.237,56 e R$ 5.866,00, mais R$ 520,00 de vale-alimentação, por carga horária de 100 a 200 horas mensal.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 13 de março de 2020, no site oficial da Integri Brasil – Projetos e Serviços Integrados. O valor da inscrição varia entre R$ 30,00 e R$ 55,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos; prova prática para Motorista (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos para Professores. As avaliações seriam aplicadas em data provável no dia 19 de março de 2020, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



