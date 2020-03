Concurso Prefeitura de Itamarati AM 2020: Provas suspensas devido ao Coronavírus

No Estado do Amazonas, a Prefeitura Municipal de Itamarati retifica edital (nº 03/2019) de concurso público para preenchimento de 137 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 12 de abril de 2020, foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). A nova data acontecerá, provavelmente, no dia 31 de maio de 2020.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Fluvial de Máquinas, Auxiliar Administrativo, Contramestre Fluvial, Agente de Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Convés, Coveiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Artífice, Merendeira, Motorista de Autos, Pedreiro, Cozinheiro, Bombeiro Hidráulico e Carpinteiro (nível fundamental).

Assistente da Procuradoria, Entrevistador, Monitor de Entretenimento, Técnico Administrativo, Técnico em Secretariado, Auxiliar de Triagem, Microscopista, Auxiliar de Patologia Clínica, Técnico de Enfermagem, Técnico em Higiene Bucal, Agente de Serviços Sociais, Fiscal de Rendas e Tributos, Técnico de Edificações e Obras, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Nutrição, Técnico em Patologia Clínica (nível médio/técnico).

Professor de 1º ao 5º ano, Professor de Português, Professor de Matemática, Professor de História, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Clinico Geral, Cirurgião Dentista, Professor de Educação Especial, Assistente Social, Psicólogo, Tecnólogo em Gestão Ambiental, Enfermeiro, Médico Veterinário, Pedagogo, Professor Auxiliar, Professor de Educação Infantil, Professo de Geografia, Professor de Ciências e Professor de Educação Física (nível superior).

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 03 de janeiro até o dia 03 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto Abare. O valor da inscrição varia entre R$ 30,00 e R$ 80,00.

Provas

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos); prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão aplicadas no dia 12 de abril, em locais e horários a serem informados no dia 10 março a partir das 16 horas, via site www.concursos.institutoabare-ete.com.br.

Os gabaritos provisórios serão divulgados após as 16h do dia da prova e os gabaritos definitivos saem no dia 30 de abril de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

EDITAL ITAMARATI AM 03/2019