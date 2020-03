Concurso Prefeitura de Jaguaruna SC 2020: Provas suspensas devido ao Covid-19

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Jaguaruna retifica editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público para preencher 24 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o dia 19 de abril 2020, foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

EDITAL nº 01/2020 (ADM): Contador (1); Enfermeiro (1); Engenheiro Agrimessor (1); Analista de Controle Interno (1); Analista de Recursos Humanos (1); Médico Ginecologista e Obstetra (1); Médico Pediatra (1); Psicólogo (1); Psicopedagogo (1); Técnico de Enfermagem (1); Vigilante Sanitário (1); Assistente Social (1); Auxiliar de Consultório dentário (1); Auxiliar de Manutenção (1); Engenheiro Civil (1); Fiscal de Obras e Posturas (1); e Fonoaudiólogo (1).

EDITAL nº 02/2020 (EDUCAÇÃO): Língua Inglesa – 20h (1); Língua Inglesa – 30h (1); Língua Portuguesa (2); Professores do Ensino Fundamental dos Anos Inicias, sendo da 1ª a 5ª série nas áreas de Educação Física – 40h (1); e 6ª a 9ª série de Língua Inglesa – 30h (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.269,20 e R$ 6.722,55, por 10 a 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 04 de março até 03 de abril de 2020, no site oficial da FAEPESUL. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 100,00

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 19 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso