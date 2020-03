Concurso Prefeitura de Jangada MT 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$ 4.025,00!

A Prefeitura Municipal de Jagada, Estado do Mato Grosso, divulgou a abertura de concurso público para preenchimento de 25 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

No estado do Mato Grosso, a Prefeitura de Jangada, por meio da empresa Método e Soluções Educacionais Ltda – ME, anuncia a realização de um novo Concurso Público que visa à contratação de 25 servidores em caráter efetivo, além da formação de cadastro reserva.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Educação Física; Almoxarife (1); Faxineira (2); Analista de Sistema da Saúde (2); Enfermeiro; Engenheiro Civil; Farmacêutico; Fiscal de Tributos Municipais (2); Técnico Contabilidade (1); Técnico de Recursos Humanos (RH); Vigia; Técnico em Enfermagem (2); Apoio Administrativo Educacional – Vigia; Professor – Zona Urbana (5); Professor – Zona Rural (5) Alimentador de Sistema Aplic; Cozinheira; Agente Administrativo; Auditor Fiscal; Psicólogo; Nutricionista; Ouvidor; Pregoeiro; Recepcionista (2); Regulador da Saúde (1); Agente Administrativo (1); e Controlador Interno; Bioquímico (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 4.025,00, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 2 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Método e Soluções. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 03 de maio de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

