Concurso Prefeitura de Juramento MG 2020: Saíram EDITAIS para todos os níveis!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Juramento anuncia abertura de novos editais (nº 01 e 02/2019) de concurso público para preenchimento de 99 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

EDITAL nº 01/2020: Facilitador de Oficinas (2); Orientador Social (2); Técnico Administrativo (1); Técnico de Enfermagem (1); Gari (2); Lavador de Veículos e Máquinas (1); Motorista I (6); Serviços Gerais (15); Vigia (2); Agente Administrativo (1); Agente Comunitário de Saúde (11); Médico (1); Médico de Família – ESF (2); Nutricionista (1); Professor de Educação Básica Fundamental e Educação Infantil (PEBFI) (7); Professor de Educação Física Fundamental e Infantil (1); Professor de Língua Inglesa (1); Agente de Endemias (4); Assistente Administrativo (3); Auxiliar de Consultório Dentário (2); Auxiliar de Secretaria (1); Enfermeiro (1); Enfermeiro – ESF (2); Educador Físico (1); Especialista em Educação Básica (2); Psicólogo – Área da Assistência Social (1); Técnico em Higiene Dental – ESF (1); Assistente Social – SUAS (1); Psicólogo – Área da Saúde (1); Técnico de Enfermagem – ESF (2); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); e Entrevistador do Programa Bolsa Família (1).

EDITAL nº 02/2020: Operador de Máquinas I (1); Soldador (1); Motorista II (6); Operador de Máquinas II (4); Eletricista (1); Mecânico I (1); e Mecânico II (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 a 7.500,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 13 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora COTEC/Fadenor. O valor da inscrição oscila entre R$50,00 a R$ 60,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) de múltipla escolha; mais prova prática. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 03 de maio de 2020

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso