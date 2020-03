Concurso Prefeitura de Lucas do Rio Verde MT 2020 abre vagas para todos os níveis

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 55 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal. Os salários oscilam entre R$ 1.919,89 a R$ 7.055,71.

As vagas destinadas são para os cargos de Motorista de Caminhão (1); Motorista de Transporte Escolar (1); Operador de Máquinas (1); Técnico Administrativo Educacional – Área Monitoria – Nível Médio não profissionalizante; Técnico Administrativo Educacional – Área Secretaria e Técnico Agrícola – Nível Médio Técnico (1); Analista em Tecnologia da Informação (2); Auditor Fiscal do Município (1); Professor de Pedagogia (40); Ajudante Administrativo (5); Almoxarife (1); Fiscal de Tributos (1); e Padeiro (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de março de 2020 a 1º de abril de 2020, no site oficial do Grupo Atame. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Provas escrita (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos;

–> Prova prática;

–> Prova de títulos;

–> Prova dissertativa.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 03 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso