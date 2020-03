Concurso Prefeitura de Mafra SC 2020 abre vagas na Área da Educação!

Localizado a 299 km da capital Florianópolis/SC, a Prefeitura Municipal de Mafra divulgou a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de concurso público que tem por objetivo preencher 97 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Língua Portuguesa (8 vagas); Professor de Matemática (5 vagas); Professor de Inglês (10 vagas); Professor de Ciências (2 vagas); Professor de Arte (4 vagas); Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamenta l do 1º e 5º ano (27 vagas); Professor de Música (6 vagas); Professor de Práticas Zootécnicas (2 vagas); Professor de Práticas Agrícolas, Gerenciais e Industriais (5 vagas); Professor de Ensino Religioso (4 vagas); Profissional da Educação Infantil (15 vagas); Agente Educacional (5 vagas); Monitor (3 vagas); Professor de Educação Física (Cr); e Professor de História (Cr).

As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.129,34 e R$ 2.883,57, por carga horária de 20h e 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16 horas do dia 22 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da FEPESE. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 (nível superior), R$ 80,00 (nível médio), R$ 100,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos); maias prova de títulos para Professor. As avaliações serão realizadas no dia 17 de maio, em locais e horários a serem informados no dia 11 de maio no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso