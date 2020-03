Concurso Prefeitura de Massaranduba SC 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$16mil!

A Prefeitura Municipal de Massaranduba SC abriu novo edital de concurso público para preencher 10 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente Comunitário (1); Agente de Combate as Endemias (1); Auxiliar Administrativo (1); Fiscal de Tributos; Fisioterapeuta; Fonoaudiologia; Assistente Social; Cirurgião Dentista; Contador; Instrutor de Esportes (1); Motorista de Ônibus; Operador de Máquina Hidráulica; Operador de Motoniveladora; Operador de Retroescavadeira; Operador Geral (1); Auxiliar de Sala; Técnico em Informática (1); Técnico em Saúde Bucal; Técnico em Segurança no Trabalho (1); Auxiliar de Serviços (1); Servente; Eletricista Predial (1); Motorista (1); Professor de Física; Professor de Geografia; Professor de Inglês; Médico Clínico Geral; Médico Ginecologista; Médico Pediatra; Professor de Artes; Professor de Educação Física; Professor de Educação Infantil; Psicólogo; Secretário Executivo; Professor de Matemática; Professor de Português; e Professor de Química.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.052,71 a R$ 16.755,23, por carga horária de 20 e 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 31 de março de 2020, no site oficial da Universidade Regional de Blumenau (FURB). O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 150,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, conhecimentos gerais e específicos; prova prática e/ou didática para alguns cargos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 19 de abril de 2020

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso