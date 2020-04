Concurso Prefeitura de Mundo Novo GO 2020 abre 219 vagas em todos os níveis

Localizado a 400km capital Goiânia/GO, a Prefeitura Municipal de Mundo Novo anuncia novo edital de concurso público para preenchimento de 219 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos:

NÍVEL FUNDAMENTAL: executor de serviços e obras públicas, executor de serviços gerais, gari, fiscal de vigilância sanitário; eletricista de manutenção, mecânico de manutenção, motorista, administrativo, auxiliar de serviço social, operador de máquina rodoviária ou terraplanagem;

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: atendente de consultório dentário gerais, auxiliar de higiene e alimentação, facilitador de oficinas, fiscal de postura, orientador social, técnico em radiologia, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, agente de vigilância, atendente hospitalar, auxiliar de laboratório analise clínica e técnico em enfermagem;

NÍVEL SUPERIOR: psicólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico bioquímico, odontólogo, médico, assistente social, fiscal de tributos, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$1.045,00 a R$5.000,00.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 27 de abril a 16 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora ITEC Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 130,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 e 40 questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 07 de junho, em locais e horários a serem informados

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso