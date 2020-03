Concurso Prefeitura de Normandia RR 2020: Gabaritos das provas são divulgados

No Estado do Roraima, a Prefeitura Municipal de Normandia aplicou no domingo, 1º de março, as provas do concurso público que tem por objetivo preencher 104 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal. Os gabaritos preliminares já podem ser consultados (clique aqui e veja).

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços de Vigilância (10), Auxiliar de Serviços Diversos (20), Auxiliar Administrativo (5), Motorista “D” (2) e Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação (5) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Auxiliar Educacional (14), Agente Administrativo (5) e Professor de Língua Materna da Educação Básica (15) NÍVEL MÉDIO.

Fiscal Tributário (2), Fiscal Ambiental (1), Nutricionista (1), Professor de Educação Física da Educação Básica (3), Fiscal Tributário (2), Fiscal Ambiental (1), Nutricionista (1), Professor Pedagogo da Educação Básica (20), Administrador (1) e Engenheiro Agrônomo (1) NÍVEL SUPERIOR.

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.039,00 e R$ 1.918,31, por carga horária de 25 a 40 horas semanais.

Inscrição

As inscrições foram realizadas entre o período de 16 de janeiro até as 21h do dia 14 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora NTCS. O valor da inscrição variou entre R$ 59,90 e R$ 89,90.

Provas

O concurso consistirá em provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos; prova oral (caráter classificatório e eliminatório) para Professor de língua materna; mais prova de títulos (caráter classificatório) para Professor Pedagogo.

As avaliações foram aplicadas no dia 01 de março, no horário das 8h às 12h para nível superior e das 14h às 18h para cargos de nível médio.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE NORMANDIA RR 2020