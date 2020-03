Concurso Prefeitura de Nova Serrana MG 2020: Salários de até R$3.430,72!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Nova Serrana anuncia novo edital de concurso público para preenchimento de 44 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.m

As oportunidades são para os cargos de agente de apoio de assistência social, guarda municipal, orientador social, cuidador social, especialista de serviços de assistência social, especialista de serviços de assistência social e especialista de analista, nas modalidades contador, advogado, educador físico e psicólogo. Os salários oferecidos variam entre R$1.110,08 a R$3.430,72.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 08 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Contagem MG. O valor da inscrição varia entre R$ 65,00 (nível médio) e R$ 85,00 (nível superior).

Poderão também fazer a inscrição presencialmente nos endereços abaixo:

Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, localizado na Rua Coimbra, Nº 100, bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, em dias úteis. Tel. 33916187.

Biblioteca Pública Municipal, situado Praça Tito Pinto, Nº 93, Centro, Nova Serrana/MG, no horário das 13h às 17h, em dias úteis.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos.

Poderão, ainda, ser realizadas outras etapas, conforme o cargo, como: provas dissertativa, avaliação psicológica, exame de capacidade física, investigação social, prova de títulos e curso de formação profissional.

As avaliações serão realizadas no dia 26 de abril, em locais e horários a serem informados. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso