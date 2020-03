Concurso Prefeitura de Novo Horizonte do Oeste RO 2020: Salários de até R$ 5.300,00!

Em Rondônia, a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 13 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Fiscal Tributário; Gestor Ambiental; Médico Clínico Geral (3); Técnico em Enfermagem (1); Contador (1); Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); Médico Ginecologista (1);Médico Pediatra (1); Médico Ultrassonografista (1); Advogado (1); Assessor Jurídico (1); e Assistente Social (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 900,00 a R$ 5.300,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 09 de março (a partir das 10h) até 23 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora RHS Consult. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 e R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa; informática; legislação municipal; ética na administração pública; e conhecimentos específicos; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas no dia 26 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

