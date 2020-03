Concurso Prefeitura de Ouro Fino MG 2020: Inscrições para 123 vagas vão até hoje, 06!

A Prefeitura Municipal de Ouro Fino MG tem inscrições até as 21 horas de hoje, 06 de março de 2020. O edital de concurso público visa o preenchimento de 123 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.098,03 e R$ 3.666,52.

As vagas destinadas são para os cargos de Monitor de Creche (15), Professor Municipal (27), Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Enfermagem do Pronto Atendimento (4), Técnico em Laboratório (1), Técnico em Imobilização Ortopédica (1), Auxiliar de Serviço Escolar (5), Auxiliar de Serviço Público (6), Motorista (19), Oficial de Serviço Especializado (3), Operador de Máquinas (11), Auxiliar Serviço Público Saúde (3), Mecânico (1), Monitor de Esportes (Cr), Fisioterapeuta Aparelho Respiratório (1), Fonoaudiólogo (1), Médico (Cr), Professor de Música (1), Psicólogo (1), Psicopedagogo (Cr), Assistente Social (1), Bibliotecário Documentalista (1), Cirurgião Dentista (Cr), Enfermeiro Pronto Atendimento (2), Visitador Sanitarista (1), Agente de Trânsito (2), Auxiliar de Consultório Dentário (1), Fiscal Municipal (Cr), Fiscal Sanitário (1), Oficial de Administração (4), Médico do Trabalho (1), Nutricionista (2), Professor de Educação Física (Cr), Fiscal Técnico de Obras (Cr), Técnico Segurança do Trabalho (1), Topógrafo (1), Engenheiro Civil (Cr), Especialista Educacional (1), Farmacêutico (2) e Fisioterapeuta (1).

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 05 de fevereiro (a partir das 10h) até as 21h do dia 06 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora IMAM Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 e R$ 140,00.

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos); mais prova prática para os cargos de Operador de Máquinas e Oficial de Serviços Especializados. As avaliações serão aplicadas nos dias 04 e 05 de abril d e 2020, na cidade de Ouro Fino/MG, em locais a serem informados em data oportuna.

Os gabaritos finais serão divulgados no segundo dia útil após a realização da respectiva prova, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Ouro Fino MG 2020

: Prefeitura de Ouro Fino MG 2020 Banca organizadora : IMAM Concursos

: IMAM Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 123 vagas

: 123 vagas Remuneração : R$ 1.098,03 e R$ 3.666,52

: R$ 1.098,03 e R$ 3.666,52 Inscrições : até 06 de março de 2020

: até 06 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00 e R$ 140,00

: R$ 50,00 e R$ 140,00 Provas : 04 e 05 de abril de 2020

: 04 e 05 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

