Concurso Prefeitura de Ouroeste SP 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$2.822,98!

Edital oferece 13 vagas de níveis médio e superior na Secretaria Municipal

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ouroeste faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 13 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários oferecidos variam entre R$2.512,44 a R$2.822,98.

As vagas destinadas são para os cargos:

Professor Educação Básica I – Educação Infantil (04 vagas);

Professor Educação Básica I – Ensino Fundamental (04 vagas);

Professor Educação Básica II – Arte (02 vagas);

Professor Educação Básica II – Língua Portuguesa (01 vaga);

Secretario Escolar (02 vagas).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 21h do dia 14 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora WD Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 (nível médio) e R$ 70,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com 30 e 40 questões de múltipla escolha. O resultado final, assim como a convocação dos aprovas, ainda não tem datas definidas.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso