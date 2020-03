Concurso Prefeitura de Panambi RS 2020: EDITAL retificado para todos os níveis!

Localizado a 375 km da capital Porto Alegre/RS, a Prefeitura Municipal de Panambi retifica edital de concurso público tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior.

Conforme o documento de retificação, o prazo de realização das inscrições foi prorrogado e agora vai de 04 de março a 07 de abril de 2020, no site oficial da FUNDATEC. Além disso a aplicação das provas está suspensa temporariamente.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor Área II – Geografia; Professor Área II – História; Professor Área II – Língua Portuguesa; Professor Área II – Matemática; Professor Área I – Educação Infantil e Anos Iniciais; e Professor Área II – Artes. Os salários oferecidos chegam a R$ 1.524,43, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 23 de março de 2020, no site oficial da FUNDATEC. O valor da inscrição varia entre R$ 70,00 e 130,00.

PROVAS

O concurso contará com prova teórico-objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, legislação/ estrutura e funcionamento, fundamentos da educação, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 19 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.



Informações do concurso