Concurso Prefeitura de Paula Cândido MG 2020: Salários de até R$ 7.500,00!

EDITAL publicado. Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Paula Cândido faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preencher 18 vagas em cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Enfermeiro ESF (4), Médico ESF (4 vagas), Dentista ESF (4), Assistente Social NASF (1), Psicólogo NASF (1), Fonoaudiólogo (1), Auxiliar de Saúde Bucal ESF (2) e Nutricionista NASF (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 7.500,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 11 de maio (a partir das 00h) até as 23h59min do dia 10 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da IADHED. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 (nível médio) e R$ 90,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico/matemática, conhecimento de saúde pública, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas no dia 05 de julho, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso