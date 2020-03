Concurso Prefeitura de Paulo Afonso BA 2020: Inscrições prorrogadas devido ao Covid-19

A Prefeitura Municipal de Paulo Afonso na Bahia, retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 452 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, devido a pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). O prazo de realização das inscrições do concurso público foi prorrogado e agora vai até o dia 20 de abril de 2020, no site oficial do Instituto Consulpam. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 160,00.

As oportunidades são para os cargos de:

Agente de Fiscalização Municipal – Agente de Fiscalização do Meio Ambiente e Serviços Públicos (9); Agente Administrativo Municipal (58); Agente de Fiscalização de Obras, Empreendimentos e Segurança (4); Assistente Fazendário (4); Agente Fazendário: Assistente de Tributação (6); Analista em Pedagogia (2); Analista em Sociologia (1); Analista de Desenvolvimento Sociocultural Municipal: Analista em Educação Social (2); Analista em Instrutória em Desenvolvimento Comunitário (2); Analista de Gestão Pública Municipal: Analista em Arquivologia (2); Analista em Comunicação (1); Analista em Biblioteconomia (1); Analista em Serviços Administrativos (3); Analista em Suprimentos (1); Analista em Comunicação Visual (1); Analista em Contabilidade Financeira (2); Analista em Contabilidade Financeira (2); Analista Jurídico 40h (2); Analista em Estatística (1); Analista em Gestão de Pessoas (2); Analista Jurídico 30h (2); Analista em Desenvolvimento da Administração Municipal (3); Analista Sócio Urbano Ambiental (1); Analista de Planejamento e Serviços Municipais: Analista em Defesa Civil (1); Analista em Infraestrutura e Obras Públicas Municipais (3); Analista de Planejamento, Infraestrutura e Obras Públicas Municipais – Fiscal de Serviços Municipais (2); Analista Fazendário: Administração Tributária (3) e Imobiliário (3); Auditor Farmacêutico (1); Auditor Médico (3); Odontólogo (1); Auditor em Saúde Pública: Auditor Contábil (2); Auditor Enfermeiro (1); Tecnologia da Informação (2); Auditor Fiscal: Administração Tributária (4);

Auditor Interno (2); Cuidador da Saúde (12); Oficineiro (7); Auxiliar em Serviços de Saúde – Auxiliar em Saúde Bucal (6); Médico 30h (1); Médico Veterinário (3); Nutricionista (2); Especialista em Políticas Públicas (3); Procurador Cível, Administrativo e Trabalhista -Judicial/Administrativo (4); Fiscal de Controle Sanitário: Arquiteto (1); Biólogo (4); Enfermeiro (2); e Odontólogo (1); Procurador Fiscal- Judicial/Administrativo (3); Procurador do Meio Ambiente, Patrimônio, Urbanismo e Obras – Judicial/ Administrativo (3); Engenheiro Sanitarista (3); Farmacêutico (3); Fisioterapeuta (6); Fonoaudiólogo (1); Enfermeiro (30); Médico Veterinário (1); Nutricionista (6); Odontólogo (14); Psicólogo 40h (8); Terapeuta Ocupacional (3); Profissional de Atendimento em Saúde: Assistente Social (6); Médico 20h (15); Médico 30h (10); Médico 40h (31); Educador Físico (1); Psicólogo 20h (7);

Técnico Administrativo Municipal 40h (10); Técnico Administrativo Municipal – Técnico em Contabilidade (4); Técnico Administrativo Municipal 30h (5); Técnico em Estradas (1); Técnico em Pavimentação (1); Técnico em Segurança do Trabalho (2); Técnico em Infraestrutura e Serviços Municipais: Técnico em Eletromecânica (1); Técnico Agrícola (2); Técnico em Desenho (1); Técnico em Edificações (2); Técnico em Eletrotécnica (4); Técnico em Agrimensura (1); Técnico em Saúde Bucal (6); Técnico em Radiologia (2); Técnico Auxiliar de Regulação Médica (Tarm) (6); Técnico em Laboratório (4); Técnico em Serviços de Saúde: Técnico em Enfermagem (60); Técnico em Nutrição (2).

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos do cargo; mais prova dissertativa; e prova de títulos para cargos de nível superior. As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 14 de junho de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Paulo Afonso BA

: Prefeitura Municipal de Paulo Afonso BA Banca organizadora : Instituto Consulpam

: Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 452

: 452 Remuneração : R$ 1.100,00 a R$ 5.000,00

: R$ 1.100,00 a R$ 5.000,00 Inscrições : até 20 de abril de 2020

: até 20 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 a R$ 160,00

: R$ 60,00 a R$ 160,00 Provas : 14 de junho de 2020

: 14 de junho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 01/2020

