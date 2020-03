Concurso Prefeitura de Penedo AL 2020 abre 2020 vagas! Até R$ 2.500,00!

A Prefeitura Municipal de Penedo PR abriu novo edital de concurso público para preencher 202 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Biomédico (2); Enfermeiro (10); Enfermeiro do Trabalho (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro de Pesca (1); Odontólogo Periodontista (1); Operador de Máquinas (2); Professor de Educação Física (2); Agente Comunitário de Saúde (5); Agente de Saúde em Endemias (5); Assistente Social (2); Auxiliar de Saúde Bucal (6); Auxiliar de Transporte (10); Engenheiro em Segurança do Trabalho (1); Farmacêutico (2); Fiscal de Postura (4); Fisioterapeuta (1); Professor de Geografia (4); Professor de História (3); Professor de Matemática (8); Professor de Séries Iniciais – Polivalente (50); Professor de Língua Inglesa (3); Professor de Língua Portuguesa (5); Fonoaudiólogo (2); Guarda Municipal de Trânsito (3); Jornalista (1); Médico Generalista (5); Médico Veterinário (1); Monitor de Governança (2); Técnico de Prótese Dentária (1); Técnico de Radiologia (5); Técnico de Segurança do Trabalho (2); Técnico em Edificações (3); Terapeuta Ocupacional (1); Turismólogo (1); Técnico Agrícola (1); Técnico de Enfermagem (15); Técnico de Enfermagem do Trabalho (1); Técnico de Laboratório (2); Motorista D (15); Nutricionista (2); Odontólogo (5); Odontólogo Bucomaxilo Facial (1); Odontólogo Endodontista (1); e Psicólogo (3).

As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.500,00, por jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 17 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora COPEVE UFAL. O valor da inscrição oscila R$ 100,00 e R$ 120,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão realizadas em data prevista no dia 03 de maio de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso