Concurso Prefeitura de Pescador MG 2020: Inscrições até as 23h59min de hoje, 27!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Pescador tem inscrições até as 23h59min de hoje, 27 de março de 2020. O edital de concurso público visa preencher 47 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar Administrativo , Auxiliar de Secretaria Escolar, Professor de Educação Física, Monitor de Creche, Motorista, Pedreiro, Agente Fiscal de Posturas, Atendente de Consultório Dentário, Fiscal Sanitário, Técnico em Enfermagem, Farmacêutico/Bioquímico, Auxiliar de Serviços Gerais, Fiscal de Obras, Gari, Digitador, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Escriturário, Controlador de Frota. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 2.700,00.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas até as 23h59min do dia 26 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora MSM Consultoria, ou de forma presencial, na Prefeitura Municipal, Rua Adelino de Almeida Pina, Nº 10, no horário das 08h às 12h, em dias úteis. O valor da inscrição varia entre R$ 52,00 e R$ 135,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos); mais prova de títulos para o cargo de Professor de Educação Física. As avaliações serão aplicadas no dia 31 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados no dia 25 de maio a partir das 18h.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso