Concurso Prefeitura de Porto Esperidião MT 2020: Edital suspenso devido ao Covid-19

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Porto Esperidião retifica edital de concurso público para preenchimento de 25 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, todas as tapas do concurso público foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As vagas destinadas são para os cargos de Merendeira (3), Professor de Matemática (1), Professor de Pedagogia (3), Operador de Máquinas Pesadas (2), Médico Clinico Geral (1), Técnico em Enfermagem (2), Fiscal de Obras (1), Agente de Serviços Gerais (3), Professor de Ciências (2), Professor de Geografia (1), Professor de Letras/ Português (Cr) e Agente Administrativo (6).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 1.085,09 e R$ 7.997,65.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 04 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Método e Soluções. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio) e R$ 120,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos); prova prática de digitação para o cargo de Agente Administrativo; prova prática de direção para Operador de Máquinas Pesadas; mais prova de títulos para cargos de nível superior.

As avaliações seriam aplicadas em data provável no dia 02 de março, em locais a serem informados no site da Método e Soluções. O gabarito será divulgado no 03 de março a partir das 17 horas, via edital afixado na sede do da Prefeitura Municipal e site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

