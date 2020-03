Concurso Prefeitura de Pouso Alegre MG 2019: Último dia de inscrição!

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre MG tem inscrições até as 21h de hoje, 06 de março de 2020. O concurso público visa o preenchimento de 03 vagas em cargos de Procurar, função que exige graduação em Direito, mais registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O salário oferecido será divulgado no dia R$ 3.259,78, por carga horária de 20 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 05 de fevereiro (a partir das 10h) até as 21h do dia 06 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IMAM Concursos ou pessoalmente ou por meio de procurador, comparecer, na Secretaria de Gestão de Pessoas, localizada na Rua Carijós, Nº 45, Centro, Pouso Alegre-MG, no horário das 9h às 12h e das 14h às 16h, em dias úteis. A taxa de inscrição está fixada em R$ 120,00.

Provas

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 60 questões;mais prova discursiva (caráter classificatório) versando exclusivamente sobre argumentação jurídica proposta, contendo o máximo 90 linhas; além de prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas no dia 05 de abril de 2020, em locais a serem informados via cartão de inscrição do candidato. O gabarito preliminar será divulgado no dia 07 de abril no quadro de avisos da Prefeitura de Pouso Alegre e nos sites www.imamconcursos.org.br e www.pousoalegre.mg.gov.br.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Pouso Alegre MG

: Prefeitura de Pouso Alegre MG Banca organizadora : IMAM Concursos

: IMAM Concursos Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 03

: 03 Remuneração : até R$ 3.259,78

: até R$ 3.259,78 Inscrições : 05 de fevereiro a 06 de março de 2020

: 05 de fevereiro a 06 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 120,00

: R$ 120,00 Provas : 05 de abril de 2020

: 05 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE POUSO ALEGRE MG 2019 – PROCURADOR