Concurso Prefeitura de Rio do Sul SC 2020 suspende EDITAL para Guarda Municipal

No Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Rio do Sul retifica edital de concurso público para preenchimento de 11 vagas em cargos de Guarda Municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação II), após a pandemia da Covid-19 (o novo Coronavírus), o concurso fica suspenso por tempo indeterminado, devido a necessidade de evitar grandes aglomerações.

De acordo com o edital nº 01/2020, a função exige ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, mais Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “B”. O salário oferecido será de até R$ 2.090,76, além de auxílio-alimentação, adicional noturno e adicional de hora extra.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59mim do dia 29 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Acesse Concursos. A taxa de inscrição está fixado em R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Prova objetiva (para todos) com 60 questões de raciocínio lógico, língua portuguesa, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos;

–> Teste de aptidão física;

–> Exame biomédico;

–> Exame psicotécnico vocacional;

–> Investigação social.

As avaliações seriam aplicadas no dia 22 de março e o gabarito provisório será divulgado no dia 22 de março a partir das 20 horas. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso