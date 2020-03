Concurso Prefeitura de Rio Grande RS 2020: Provas suspensas devido ao Coronavírus

A Prefeitura Municipal de Rio Grande RS retifica edital de concurso público para formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 29 de março de 2020, foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

O EDITAL nº 01/2020 oferece vagas em cargos de Auxiliar de Saúde Bucal; Cuidador Social; Educador Físico; Enfermeiro; Enfermeiro do Trabalho; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Assistente Social; Auxiliar de Farmácia; Farmacêutico; Técnico em Enfermagem; Técnico em Laboratório e Análises Clínicas; Vigilante Sanitário; Médico Veterinário; Nutricionista; Odontólogo; Psicólogo; Técnico Superior em Artes; Terapeuta Ocupacional; Médicos: Gastroenterologista; Generalista; Ginecologista/ Obstetra; Urologista; Cardiologista; Endocrinologista; Especialista em Medicina do Trabalho; Oftalmologista; Pediatra; Pneumologista; Psiquiatra; Reumatologista.

E o EDITAL nº 02/2020 oferta vagas para Engenheiro Civil; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Engenheiro Eletricista; Engenheiro Mecânico; Engenheiro Químico; Administrador de Empresas; Analista em Tecnologia da Informação; Arqueólogo; Arquiteto Urbanista; Assessor Administrativo; Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico em Tecnologia da Informação; Técnico em Turismo; Topógrafo; Turismólogo; Fiscal Auxiliar de Tributos Municipais; Fiscal de Feiras e Mercado; Fiscal de Obras; Fiscal de Serviços Urbanos; Relações Públicas; Técnico em Comunicação Visual; Técnico em Contabilidade; Auditor Fiscal da Receita Municipal; Biólogo; Contador; Economista; Educador Social; Engenheiro Agrônomo; Jornalista; Museólogo; Produtor de Som, Áudio e Vídeo; Publicitário; Fiscal Ambiental; Fotógrafo; Geógrafo; e Geólogo.

Os salários oferecidos variam entre R$ 951,63 a R$ 3.189,17, por carga horária de 20 e 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 4 de março de 2020, no site oficial da IBRASP. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 100,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, informática, legislação e conhecimentos específicos. As avaliações seriam realizadas no dia 29 de março de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Rio Grande RS

: Prefeitura de Rio Grande RS Banca organizadora : IBRASP

: IBRASP Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : CR

: CR Remuneração : R$ 951,63 a R$ 3.189,17

: R$ 951,63 a R$ 3.189,17 Inscrições : até 4 de março de 2020

: até 4 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 a R$ 100,00

: R$ 60,00 a R$ 100,00 Provas : 29 de março de 2020

: 29 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 01/2020

EDITAL 02/2020

100% de Acordo com Último Edital