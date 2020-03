Concurso Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo SP 2020: Salários de até R$ 14.055,78!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 43 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auditor fiscal tributário; Auxiliar de consultório dentário; Educador físico; Enfermeiro; Fiscal (1); Pintor; Professor de ensino fundamental 1º ao 9º – inglês; Professor de ensino fundamental 6º ao 9º – arte; Professor de ensino fundamental 6º ao 9º – geografia; Professor ensino fundamental – educação especial; Psicólogo saúde; Psicólogo socio-educacional (1); Médico otorrinolaringologista; Médico pediatra (4); Médico psf/sad 20 horas; Médico psf/sad 40 horas (4); Motorista; Nutricionista; Oficial administrativo; Operador de máquinas agrícolas e rodoviárias (1); Agente de combate a endemias; Agente de fiscalização sanitária; Agente de trânsito; Ajudante geral; Assistente social; Assistente social – saúde (1); Salva-vidas; Técnico desportivo e Técnico em enfermagem (2); Médico clínico geral (12); Médico generalista; Médico ginecologista (4); Médico urologista (1); Monitor; Monitor de programas sociais (1); Agente comunitário de saúde (7); Instrutor de informática; Médico cardiologista (2); Médico neurologista (1); e Médico psiquiatra (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.223,78 a R$ 14.055,78, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 23 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da OM Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 6,03 a R$ 15,41.

PROVAS

O concurso contará com prova escrita (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos, conhecimentos básicos e noções de informática.

A data, horário e local das provas serão divulgados no site oficial da OM Consultoria com até cinco dias de antecedência. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso