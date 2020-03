Concurso Prefeitura de Santos SP 2020: Gabaritos preliminares para 124 vagas são divulgados

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Santos aplicou no domingo, 08 de março, as provas dos editais (nº 06, 07 e 08/2020) de concurso público que visa o preenchimento de 124 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal. Os gabaritos preliminares já podem ser consultados (clique aqui e veja).

O EDITAL nº 06/2020 oferece 40 vagas para Oficial de Administração, função que exige diploma ou certificado de conclusão do ensino fundamental. A remuneração oferecida será de R$ 1.982,78, por carga horária de 40h semanais.

O EDITAL nº 07/2020 oferta 12 vagas para os cargos de servidores da Orquestra municipal nas funções de Arquivista Musical e Músico Instrumentista (Fagote, Flauta com Pícolo, Violoncelo, Tímpanos e Percussão, Trompa, Trompete, Viola, Violino, Clarinete com Clarone, Contrabaixo e Oboé com Corne Inglês). As funções exigem o ensino médio, mais registro profissional na ordem dos músicos do Brasil e os salários variam entre R$ 1.487,08 e R$ 2.046,11.

E o EDITAL nº 08/2020 tem 72 vagas na Secretaria de Gestão – SEGES para candidatos de níveis superior nos cargos de Biólogo, Contador, Economista, Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro Saúde Mental, Nutricionista , Professor de Educação Física, Psicólogo Clínico, Psicólogo Organizacional, Analista de Negócios, Analista de Sistemas, Analista de Suporte, Assistente Social, Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Engenheiro Telecomunicações, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta do Trabalho, Bibliotecário, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Mecânico e Engenheiro Químico. As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 3.669,03 a R$ 7.363,55.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$ 7.363,55.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 17 de janeiro e 13 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora IBAM Concursos. Os salários oferecidos variaram entre R$ 56,00 e R$ 92,00.

Provas

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Provas objetivas (para todos);

–> Avaliação psicológica para Auditor Fiscal de Tributos Municipais;

–> Prova de títulos para os cargos de nível superior;

–> Prova prática para Músico Instrumentista.

As avaliações foram aplicadas no dia 08 de março. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Santos SP

: Prefeitura Municipal de Santos SP Banca organizadora : IBAM SP

: IBAM SP Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 124

: 124 Remuneração : até R$ 7.363,55

: até R$ 7.363,55 Inscrições : 17 de janeiro e 13 de fevereiro de 2020

: 17 de janeiro e 13 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 56,00 a R$ 92,00

: R$ 56,00 a R$ 92,00 Provas : 08 de março de 2020

: 08 de março de 2020 Situação: PUBLICADO0

EDITAL PREFEITURA DE SANTOS SP 06/2020

EDITAL PREFEITURA DE SANTOS SP 07/2020

EDITAL PREFEITURA DE SANTOS SP 08/2020