Concurso Prefeitura de São Gonçalo do Amarante RN 2020: Provas suspensas!

No Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura Municipal e o Serviço de Água e Esgoto (SAAE) de São Gonçalo do Amarante retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de nada menos que 583 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 212 de março de 2020, foram suspensas em razão da pandemia do Covid-19 (Coronavírus) por tempo indeterminado.

A Prefeitura Municipal oferta 547 vagas em cargos de Analista de Controle Interno, Contador, Analista de Sistema, Arquiteto, Trânsito/ Tráfego, Arte Educador, Assistente Social, Auditor-Fiscal do Tesouro Municipal, Auxiliar de Saúde Bucal, Biólogo, Guarda Municipal/ Masculino, Guarda Municipal/ Feminino, Médico Cardiologista, Médico Fisiatra, Médico Generalista, Médico Geriatra, Médico Ginecologista, Médico Neurologista, Médico Neuropediatra, Médico Ortopedista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico Perito, Administrador, Administrador/ Recursos Humanos, Agente Administrativo, Agente de Trânsito, Bio químico , Cirurgião Dentista, Cuidador Social, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Sanitarista, Engenheiro Segurança do Trabalho, Estatístico, Farmacêutico, Fiscal Ambiental, Fiscal de Serviços Urbanos, Fiscal Urbanístico, Fisioterapeuta, Economista, Educador Físico, Educador Social, Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Especializado em Tráfego, Engenheiro Florestal, Fonoaudiólogo, Técnico de Laboratório, Técnico em Edificações, Técnico em Eletromecânica, Técnico Ambiental, Tecnólogo de Informação, Terapeuta Ocupacional, Turismólogo, Zootecnista, Geógrafo, Médico Psiquiatra, Médico Urologista, Médico Veterinário, Músico Terapeuta, Nutricionista, Odontólogo Buco Maxilo Facial, Odontólogo Diagnóstico Oral, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Português, Psicopedagogo, Sociólogo, Supervisor Escolar, Técnico de Enfermagem, Odontólogo Endodontista, Odontólogo para Portadores Necessidades Especiais (PNE), Odontólogo Periodontista, Odontólogo Protesista, Odontólogo Radiologista, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil, Professor de Geografia, Professor de Religião, Professor Intérprete de Libras, Psicólogo, Psicólogo Organizacional, Professor de 1° ao 5° ano, Professor de Artes e Professor de Ciências.

E o Serviço de Água e Esgoto (SAAE) tem 36 vagas para os cargos de Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico, Técnico em Eletromecânica, Operador de Sistemas de Água e Esgoto, Químico, Agente Administrativo, Analista Ambiental, Analista de Sistema, Contador e Gestor de Recursos Humanos.

As remunerações oferecidas chegam até R$ 3.002,03 mensais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 22h do dia 06 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora IBFC. O valor da inscrição varia entre R$ 45,00 (nível fundamental), R$ 55,00 (nível médio) e R$ 70,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (para todos) com 40 questões;

–> Prova de títulos para cargos de nível superior;

–> Teste de Aptidão Física e Avaliação Psicológica para Guarda Municipal.

As avaliações seriam aplicadas no dia 22 de março de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso