Concurso Prefeitura de São Roque do Canaã ES 2020: Salários de até R$ 4.648,08!

No Estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã faz saber aos interessados a abertura de novos editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público para preencher 14 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de:

EDITAL nº 01/2020: Auditor Público Interno (1).

EDITAL nº 02/2020: Fiscal do Meio Ambiente (1); Operador de Trator de Pneus (1); Médico Ginecologista (1); Médico Pediatra (2); Técnico em Processamento de Dados (1); Médico Auditor Saúde Público (1); Médico Clínico Geral (2); Auxiliar Técnico de Laboratório (1); Auxiliar em Saúde Bucal (3).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.274,01 a R$ 4.648,08, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 24 de março a 23 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora IDCAP. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 ou R$ 60,00

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; mais redação (caráter classificatório e eliminatório).

As avaliações serão realizadas no dia 10 de maio de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.



Informações do concurso