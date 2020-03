Concurso Prefeitura de Serrinha BA 2020 retifica EDITAL! Salários de até R$6.000,00!

Na Bahia, a Prefeitura Municipal de Serrinha retificou edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 149 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme a retificação publicada (veja aqui), houve alterações nos requisitos do cargo de Agente de Transito, no qual agora passa a ser requisitado o nível médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria ´´A e B“.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Educador de Creche (20); Educador Auxiliar de Creche (25); Coordenador Pedagógico (5); Porteiro (5); Professor Anos Finais – Português (1); Professor Anos Iniciais (5); Médico Clínico (2); Médico Obstetra (1); Dentista (2); Enfermeiro (3); Motorista C ou D (5); Motorista B ou C (2); Professor Anos Finais – Inglês (1); Professor Anos Finais – Matemática (3); Fiscal de Renda (5); Auditor Fiscal (3); Servente (10); Merendeira (10); Professor de Ed. Infantil – Pré-Escola (3); Agente Comunitário de Saúde (17); Guarda Municipal (10); Agente de Trânsito (5); Auxiliar Administrativo (5); Médico Pediatra (1),

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 6.000,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 17 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Seleta Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 68,00 a R$ 115,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais/ específicos e atualidades; mais prova prática. As avaliações serão aplicadas no dia 05 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Serrinha BA

: Prefeitura Municipal de Serrinha BA Banca organizadora : Seleta Concursos

: Seleta Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 149

: 149 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 6.000,00

: R$ 1.045,00 a R$ 6.000,00 Inscrições : até 17 de março de 2020

: até 17 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 68,00 a R$ 115,00

: R$ 68,00 a R$ 115,00 Provas : 05 de abril de 2020

: 05 de abril de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

