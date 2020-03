Concurso Prefeitura de Simão Pereira MG 2020: Inscrições abertas! Até R$ 7.337,27!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Simão Pereira abriu inscrições de edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 30 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Operador de Retroescavadeira (1), Operário (1), Servente Escolar (1), Auxiliar de Serviços Gerais (2) e Operador de Motoniveladora (1) nível fundamental.

Secretário Escolar (1), Técnico de Higiene Dentária (1), Fiscal Municipal (1), Agente Comunitário de Saúde (2), Agente de Combate Dengue e Outras Epidemias (2) e Auxiliar de Dentista (1) nível médio/técnico.

Médico Estratégia de Saúde da Família (1), Professor de Educação Física (1), Psicólogo do CRAS (1), Fonoaudiólogo (1), Médico Cardiologista (1), Médico Ginecologista (1), Médico Pediatra (1), Contador (1), Especialista em Educação (1), Fisioterapeuta (1), Médico Plantonista (5), Nutricionista (1) nível superior.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 24 de março (a partir das 08h) até as 22 horas do dia 24 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora JCM Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 80,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos); prova de títulos para os cargos de nível superior; mais para o cargo de Operador de Máquina Pesada. As avaliações serão realizadas no dia 24 de maio, em locais a serem informados.

Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 24 de maio a partir das 22h no site www.jcmconcursos.com.br. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Simão Pereira MG

: Prefeitura de Simão Pereira MG Banca organizadora : JCM Concursos

: JCM Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 30

: 30 Remuneração : até R$ 7.337,27

: até R$ 7.337,27 Inscrições : 24 de março a 24 de abril de 2020

: 24 de março a 24 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 a R$ 80,00

: R$ 60,00 a R$ 80,00 Provas : 24 de maio de 2020

: 24 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE SIMÃO PEREIRA MG 2020