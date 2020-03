Concurso Prefeitura de Taboão da Serra SP 2020: Gabaritos preliminares divulgados

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra tem edital de concurso público para preenchimento de 32 vagas de níveis médio e superior na autarquia municipal. As provas foram aplicadas no domingo, 08 de março. Os gabaritos preliminares já podem ser consultados (clique aqui e veja).

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Orientador Social, Terapeuta Ocupacional e Cuidador Social (masculino e feminino). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.635,00 e R$ 2.725,00, por carga horária de 20 a 42 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 15 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Zambini. O valor da inscrição variou entre R$ 68,50 e R$ 90,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com 30 questões de conhecimentos específicos, língua portuguesa e matemática. As avaliações foram aplicadas no dia 08 de março de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Taboão da Serra SP

: Prefeitura de Taboão da Serra SP Banca organizadora : Zambini

: Zambini Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 32

: 32 Remuneração : R$ 1.635,00 e R$ 2.725,00

: R$ 1.635,00 e R$ 2.725,00 Inscrições : até o dia 15 de fevereiro de 2020

: até o dia 15 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 68,50 e R$ 90,00

: R$ 68,50 e R$ 90,00 Provas : 08 de março de 2020

: 08 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA SP 2020