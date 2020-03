Concurso Prefeitura de Tenório PB 2020: Inscrições abertas para 76 vagas! Até R$15mil!

A Prefeitura Municipal de Tenório na Paraíba, divulgou novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 76 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Eletricista (1); Encanador (1); Gari (4); Pedreiro (4); Vigilante (5); Motorista D/E (11); Operador de Máquinas Pesadas (4); Carpinteiro/ Marceneiro (1); Coveiro (1); e Auxiliar de Serviços Gerais (10).

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Técnico em Contabilidade (1); Técnico em Enfermagem (3); Agente Comunitário de Saúde: Área Rural (2) e Área Urbana (1); Agente de Combate as Endemias (2); Agente Administrativo (2); Técnico em Enfermagem do Programa ESF (1); e Técnico em Saúde Bucal ESF (1).

NÍVEL SUPERIOR: Engenheiro Agrônomo (1); Fisioterapeuta (1); Farmacêutico (1); Médico ESF (1); Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa (1); Bioquímico (1); Cirurgião Dentista ESF (1); Cirurgião Dentista – Odontólogo (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Professor de Educação Básica I (6); Assistente Social (1); Enfermeiro (3); e Enfermeiro ESF (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 15.500,00, por jornada de trabalho de 25 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 9 de março (a partir das 10h) até o dia 08 de abril de 2020, no site oficial da Comissão Permanente de Concurso – CPCON. O valor da inscrição varia entre R$ 65,00 e R$ 105,00.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, informática, raciocínio lógico, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, conhecimentos gerais e específicos;

–> Prova prática para alguns cargos;

–> Prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 17 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso