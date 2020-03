Concurso Prefeitura de Três Corações MG 2020: EDITAL suspenso devido ao Covid-19

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Três Corações retifica edital de concurso público para preenchimento de 96 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Como medida de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), o presente certame encontra-se suspenso.

As oportunidades são para os cargos de Cozinheiro (1), Mecânico (1), Monitor de Apoio e Transporte Escolar (1), Motorista (10), Pintor (1), Serralheiro (1), Soldador (1), Operador de Máquina Pesada (1), Coletor de Lixo (1), Coveiro (1), Faxineiro (5), Lavador de Veículos (1), Servente (1), Vigia (2), Operador de Serra (1), Torneiro Mecânico (1), Armador de Ferragem (1), Bombeiro Hidráulico (1), Borracheiro (1), Carpinteiro (1), Eletricista (1), Operador de Usina de Asfalto (1), Pedreiro (1), Eletricista de Viaturas (1), Lanterneiro-Funileiro (1), Agente de Serviço Educacional (5) e Calceteiro (1) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Professor de Educação Básica I (2), Auxiliar de Saúde Bucal (1), Técnico de Higiene Dental (1) e Agente de Autoridade de Transporte e Trânsito (5) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Médico Cirurgião Geral (1), Médico Cirurgião Pediátrico (1), Médico Cirurgião Plástico (1), Médico Clínico Geral (1), Médico Dermatologista (1), Médico do Trabalho (1), Médico Psiquiatra (1), Médico Radiologista (1), Médico Reumatologista (1), Médico Urologista (1), Médico Cardiologista (1), Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço (1), Médico Endocrinologista (1), Médico Gastroenterologista (1), Médico Ginecologista (1), Contador (1), Engenheiro Ambiental (1), Engenheiro Civil (1), Fonoaudiólogo (1), Jornalista (1), Médico Pediatra (1), Médico Pneumologista (1), Médico Proctologista (1),Psicologo (5), Assistente Social (2), Bibliotecário (1), Médico Hematologista (1), Médico Infectologista (1), Médico Mastologista (1), Médico Neurologista (1), Médico Otorrinolaringologista (1), Veterinário (1), Médico Ortopedista (1), Redator (1), Terapeuta Ocupacional (1), Médico Neuropediatra (1) e Médico Oftalmologista (1) NÍVEL SUPERIOR.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 5.147,50.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 20 de dezembro (a partir das 15h) até as 22h do dia 20 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Elo Assessoria e Serviços. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio/técnico) e R$ 100,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos); mais prova de títulos e prova prática para alguns cargos.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES MG 2019