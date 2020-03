Concurso Prefeitura de Xinguara PA 2020: retifica EDITAL para 380 vagas! Até R$ 6.253,75!

No Estado Pará, a Prefeitura Municipal de Xinguara retifica edital e altera o cronograma, inclusão de novas vagas, modificações no conteúdo programático, remuneração e nos requisitos de alguns dos cargos.

O concurso público visa o preenchimento de agora 380 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico, superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Assistente Social (8); Atendente de Farmácia (1); Auditor Fiscal (1); Auxiliar Administrativo (10); Agente Comunitário de Saúde (8); Agente de Fiscalização de Feiras e Mercados (2); Agente de Inspeção Sanitária (1); Auxiliar Administrativo Escolar (2); Auxiliar de Consultório Dentário (3); Auxiliar de Cuidador (2); Cirurgião Dentista – Odontopediatria (1); Cuidador Educacional (30); Cuidador Social (4); Agente de Manutenção de Aparelhos de (1); Refrigeração e Centrais de Ar (8); Agente de Trânsito (2); Agente de Vigilância Sanitária (2); Agente Social de Esporte e Lazer (3); Educador Físico (1); Encarregado de Turma (1); Enfermeiro (5); Engenheiro Agrônomo (2); Analista de Sistemas Arquiteto (1); Assistente Administrativo (37); Auxiliar de Enfermagem (10); Auxiliar de Oficina (1); Auxiliar de Sala em Creches (18);

Médico Clínico Geral (2); Merendeira (16); Monitor de Transporte Escolar (10); Motorista I (2); Auxiliar de Serviços Gerais (49); Auxiliar Social (10); Biomédico (2); Cadastrador Imobiliário (2); Engenheiro Civil (2); Engenheiro Sanitarista (1); Farmacêutico (3); Professor de Artes (1); Professor de Educação Física (6); Professor de Geografia (1); Professor de História (1); Fiscal Ambiental (3); Fiscal de Obras (1); Fiscal de Tributos (1); Fiscal de Urbanismo (2); Fisioterapeuta (2); Instrutor de curso de Informática (3); Mecânico II (1); rofessor de Matemática (1); Professor de Religião (1); Professor Séries Iniciais (8); Psicólogo (5); Psicólogo (1); Motorista II (6); Motorista III (6); Motorista III – Ambulância (5); Odontólogo (3); Operador de Carregadeira (1); Operador de Motoniveladora (1); Operador de Trator de Pneu (2); Secretário Escolar (4); Técnico Agrícola (1); Técnico em Contabilidade (1); Técnico em Informática (4); Técnico em Radiologia (4); Terapeuta Ocupacional (1); Topógrafo (1); Operador Retroescavadeira (3); Orientador Social (4); Pedagogo (1); Pedreiro (2); Professor de Língua Inglesa (1); e Professor de Língua Portuguesa (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.039,00 e R$ 6.253,75, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 05 de abril de 2020, no site oficial do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O valor da inscrição varia entre R$ 70,00 e R$ 130,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais ou conhecimentos específicos; mais prova prática e prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 10 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna.

Informações do concurso