Concurso Prefeitura de Xinguara PA 2020: Saiu EDITAL para 354 vagas! Até R$ 6.253,75!

Saiu EDITAL. No Estado Pará, a Prefeitura Municipal de Xinguara divulgou abertura de concurso público para preenchimento de 354 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico, superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Assistente Social (8); Atendente de Farmácia (1); Auditor Fiscal (1); Auxiliar Administrativo (10); Agente Comunitário de Saúde (8); Agente de Fiscalização de Feiras e Mercados (2); Agente de Inspeção Sanitária (1); Auxiliar Administrativo Escolar (2); Auxiliar de Consultório Dentário (3); Auxiliar de Cuidador (2); Cirurgião Dentista – Odontopediatria (1); Cuidador Educacional (30); Cuidador Social (4); Agente de Manutenção de Aparelhos de (1); Refrigeração e Centrais de Ar (8); Agente de Trânsito (2); Agente de Vigilância Sanitária (2); Agente Social de Esporte e Lazer (3); Educador Físico (1); Encarregado de Turma (1); Enfermeiro (5); Engenheiro Agrônomo (2); Analista de Sistemas Arquiteto (1); Assistente Administrativo (37); Auxiliar de Enfermagem (10); Auxiliar de Oficina (1); Auxiliar de Sala em Creches (18);

Médico Clínico Geral (2); Merendeira (16); Monitor de Transporte Escolar (10); Motorista I (2); Auxiliar de Serviços Gerais (49); Auxiliar Social (10); Biomédico (2); Cadastrador Imobiliário (2); Engenheiro Civil (2); Engenheiro Sanitarista (1); Farmacêutico (3); Professor de Artes (1); Professor de Educação Física (6); Professor de Geografia (1); Professor de História (1); Fiscal Ambiental (3); Fiscal de Obras (1); Fiscal de Tributos (1); Fiscal de Urbanismo (2); Fisioterapeuta (2); Instrutor de curso de Informática (3); Mecânico II (1); rofessor de Matemática (1); Professor de Religião (1); Professor Séries Iniciais (8); Psicólogo (5); Psicólogo (1); Motorista II (6); Motorista III (6); Motorista III – Ambulância (5); Odontólogo (3); Operador de Carregadeira (1); Operador de Motoniveladora (1); Operador de Trator de Pneu (2); Secretário Escolar (4); Técnico Agrícola (1); Técnico em Contabilidade (1); Técnico em Informática (4); Técnico em Radiologia (4); Terapeuta Ocupacional (1); Topógrafo (1); Operador Retroescavadeira (3); Orientador Social (4); Pedagogo (1); Pedreiro (2); Professor de Língua Inglesa (1); e Professor de Língua Portuguesa (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.039,00 a R$ 6.253,75, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 05 de abril de 2020, no site oficial do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 130,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais ou conhecimentos específicos; mais prova prática e prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 10 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna.

