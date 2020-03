Concurso Prefeitura e Câmara Municipal de Guarani de Goiás GO 2020 abre 168 vagas

A Prefeitura e Câmara Municipal de Guarani de Goiás GO abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 168 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades são para cargos:

PREFEITURA (162 vagas): operador de máquinas agrícolas; operador de máquinas pesadas; auxiliar de serviços gerais; motorista; vigia; técnico de enfermagem; técnico de laboratório; técnico em saúde bucal; fiscal de vigilância sanitária; cirurgião dentista; farmacêutico; enfermeiro; assistente social; professor (pedagogo); executor administrativo; e médico;

CÂMARA MUNICIPAL (06 vagas): agente de serviços gerais e agente administrativo.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 a 09 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBRASP – Consultoria e Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 (nível médio), R$ 80,00 (nível médio/técnico) e R$ 120,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa; geo-história do brasil e de goiás; noções de direito; conhecimentos gerais e atualidades; e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 17 de maio de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso