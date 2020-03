Concurso Prefeitura e IPREVI de Itatiaia RJ 2020: EDITAIS abertos para todos os níveis!

EDITAIS publicado. No Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal e o Instituto de Previdências dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, divulgou a abertura de novos editais de concurso público para preenchimento de 82 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

EDITAL Prefeitura nº 01/2020: Cuidador para Educação Especial (1); Dentista (2); Dentista Endodontista (2); Dentista Odontogeriatra (1); Operador de Tratamento de Esgoto (2); Procurador; Recepcionista (11); Técnico de Enfermagem; Técnico em Laboratório; Tradutor e Intérprete de Libras (1); Analista de Comunicação Social – Jornalismo; Analista de Comunicação Social – Publicidade; Analista de Gestão Administrativa; Analista de Gestão Contábil; Analista de Logística – Disposição de Materiais; Analista de Logística – Transporte; Analista de Planejamento; Auxiliar de Creche; Auxiliar de Saúde Bucal (5); Dentista Plantonista – Hospitalar (5); Dentista Protesista (2); Engenheiro Agrícola; Engenheiro Ambiental; Engenheiro de Tráfego (1); Auxiliar de Saúde Bucal – Plantonista (2); Biólogo (1); Contador (1); Cuidador em Saúde (1); Dentista Odontopediatra (2); Dentista para Pacientes com Necessidades Especiais (2); Dentista Periodontista (2); Especialista em Educação – Orientador Pedagógico Pedagogo; Fonoaudiólogo; Fotógrafo (1); Motorista (4);

Médico Ginecologista – Ambulatorial (1); Médico Infectologista- Ambulatorial (1); Médico Mastologista – Ambulatorial (1); Médico Anestesista – Plantonista (2); Médico Cirurgião Geral – Ambulatorial (1); Médico Cirurgião Geral – Plantonista (2); Médico Oftalmologista (1); Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Pediatra – Ambulatorial (1); Médico Ultrassonografista (2); Médico Urologista (1); Médico Clínico Geral (1); Médico Clínico Geral – Ambulatorial (1); Médico Clínico Geral – Visitador (2); Médico Endocrinologista; Médico Gastroenterologista (1); Médico Pediatra – Plantonista (2); Médico Pediatra – Visitador (2); Médico Pediatra Cirurgião – Ambulatorial (1); Médico Proctologista (1); Médico Radiologista (1); Médico Neurologista – Ambulatorial (1); Médico Neuropediatra- Ambulatorial (1); Médico Obstetra – Plantonista (2); Médico Gerontologista (1); e Médico Ginecologista (1).

EDITAL IPREVI nº 01/2020: cadastro reserva para o cargo de Procurador. Os salários oferecidos variam R$ 1.098,56 a R$ 2.275,46, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 02 a 23 de março de 2020, no site oficial da IBAM Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas e dissertativa (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos e prova prática. As avaliações serão realizadas no dia 26 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

