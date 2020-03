Concurso Prefeitura e SAAE de Jaguaribe CE 2020 abre 231 vagas! Salários de até R$ 9.813,42!

No Estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Jaguaribe juntamento com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto divulgou novo edital de concurso público para preenchimento de 231 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de:

PREFEITURA: Auxiliar de Saúde Bucal (10); Auditor Ambiental (1); Biomédico (2); Cirurgião Dentista (4); Agente Administrativo (41); Agente Comunitário de Saúde (5); Agente de Trânsito (2); Agente de Saúde em endemias (3); Agente Tributário (4); Auditor de Controle Interno (1); Auditor Fiscal de Tributos Municipais (1); Assistente de Recursos Humanos (2); Auxiliar de Laboratório (1); Educador Físico (4); Enfermeiro (3); Fiscal de Obras e Posturas (1); Técnico de Dívida Ativa e Benefícios Fiscais (2); Técnico em Radiologia (1); Técnico em Saúde Bucal (1); Técnico em Informática (1); Psicólogo (6); Assistente Social (4); Auxiliar de Enfermagem (24); Farmacêutico (2); Fisioterapeuta (4); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); Professor de Geografia (2); Professor de História (4); Professor de Língua Portuguesa (5); Professor de Inglês (3); Professor de Matemática (4); Professor Pedagogia (32); Professor Biologia (2); Professor de Educação Física (3); Médico Ginecologista (1); Médico Mastologista (1); Médico Ultrassonografista (1); Médico Veterinário (1); Monitor Pedagógico (4); Nutricionista (2); Médico Clínico Geral (5); e Médico Clínico Geral ESF (5).

SAAE: Encanador (4); Operador de Sistema (9); Laboratorista (1); Leiturista (3); Técnico em Contabilidade (1); Artífice Especializado (1); Assistente de Administração (1); e Auxiliar de Administração (3).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 994,84 a R$ 9.813,42, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 5 de abril de 2020, no Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) O valor da inscrição oscila entre R$ 100,00 a R$ 130,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões língua portuguesa, conhecimentos do município e específicos; mais prova de títulos e curso de formação inicial para algumas funções.

As avaliações serão aplicadas no dia 26 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso