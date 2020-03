Concurso Prefeitura Itaboraí RJ 2020: EDITAL suspenso devido ao Coronavírus

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Itaboraí retificou edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 653 vagas de nível médio/magistério e superior na função de Professor.

Conforme o documento de retificação, o concurso público foi suspenso por tempo indeterminado devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As oportunidades são para os cargos de Professor de Arte (20), Professor de Educação Física (15), Professor de Língua Portuguesa (50), Professor de Inglês (20), Professor de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano (332), Professor de História (27), Professor de Geografia (39), Professor de Ciências (39), Professor de Matemática (60) e Professor da Educação Infantil (51). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.526,13 e R$ 1.983,36, por carga horária de 14 a 22 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderiam se inscrever até as 23h59min do 15 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da INCAB. O valor da inscrição varia entre R$ 70,00 (nível médio/magistério) e R$ 90,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova Objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova Discursiva – Redação (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova de Títulos (caráter classificatório).

As avaliações seriam aplicadas em data provável no dia 03 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados no dia 27 de abril de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Itaboraí RJ

: Prefeitura Municipal de Itaboraí RJ Banca organizadora : Instituto Carlos Augusto Bittencourt – INCAB

: Instituto Carlos Augusto Bittencourt – INCAB Escolaridade : médio/magistério e superior

: médio/magistério e superior Número de vagas : 653

: 653 Remuneração : R$ 1.526,13 e R$ 1.983,36

: R$ 1.526,13 e R$ 1.983,36 Inscrições : até 15 de abril de 2020

: até 15 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 e R$ 90,00

: R$ 70,00 e R$ 90,00 Provas : 03 de maio de 2020

: 03 de maio de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 01/2020

100% de Acordo com Último Edital