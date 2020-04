Concurso Prefeitura Municipal de Jandira SP 2020 tem EDITAL retificado!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Jandira retifica edital de concurso público para preenchimento de 120 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve alteração em requisitos, carga horária, conteúdo programático e salários de alguns cargos.

As oportunidades são para os cargos de operador de máquina pesada, eletricista predial, motorista de ambulância, jardineiro, auxiliar de cozinha, pedreiro, motorista de ônibus escolar, mecânico de automóveis, ajudante geral, coveiro, pintor, auxiliar de limpeza, encanador;

agente controlador de zoonoses, atendente de Unidade Básica de Saúde, auxiliar de farmácia, técnico em enfermagem, recepcionista plantonista, atendente de desenvolvimento educacional, técnico de radiologia, técnico em imobilização ortopédica; assistente jurídico;

motorista, encarregado de faturamento hospitalar, professor em várias modalidades, analista de licitações especiais, engenheiro, professor de dança, assistente de práticas esportivas, analista técnico jurídico, psicólogo escolar, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, médico em várias especialidades, auxiliar de contabilidade, assistente contábil e porteiro.

As remunerações oferecidas variam entre R$1.045 a R$3.461,95.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consulpam. O valor da inscrição oscila entre R$ 15,00 a R$ 50,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, conhecimentos matemáticos e informática. As avaliações serão aplicadas no dia 31 de maio de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso