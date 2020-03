Concurso Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu RJ 2020 anuncia banca organizadora

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu anunciará seu próximo edital de concurso público em breve e terá banca organizadora RBO – Assessoria Pública e Projetos Municipais como responsável pelo certame.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

Com a definição da organizadora, o próximo passo será a assinatura do contrato com a banca e posteriormente a publicação do edital. Serão 3.256 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, sendo 2.270 vagas para Saúde e 986 para a Educação.

Na SEMED, as oportunidades são para os cargos de professor I (244); professor II (459); auxiliar administrativo III (31); estimulador materno infantil (140); orientador educacional (34), e orientador pedagógico (48); e para SAÚDE, estão previstas 2.270 vagas.

As vagas destinadas são para os cargos:

NÍVEL FUNDAMENTAL: agente de combate as endemias (45); maqueiro (57); agente comunitário de saúde (176 vagas); e auxiliar administrativo (288);

NÍVEL MÉDIO: agente administrativo (76);

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: enfermagem (652); laboratório (54); radiologia (47); aparelho gessado (14);

NÍVEL SUPERIOR: farmacêutico (20); fisioterapeuta (07); assistente social (19); biólogo (08); nutricionista (03); odontólogo (12); psicólogo (16); enfermeiro III (142); fonoaudiólogo (04); e médico (660).

Informações do concurso