Concurso Prefeitura Prefeitura de Eusébio CE 2020: EDITAL retificado! Até R$ 4.500,00!

No Estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Eusébio retifica edital de concurso público para preenchimento de 153 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal. Conforme retificação (retificação I) do edital nº 02/2020, agora é necessário que os candidatos tenham carteira de habilitação A e B.

As oportunidades são para cargos:

EDITAL nº 01/2020: Engenheiro Ambiental (1); Geólogo (1); Geógrafo (1); Fiscal Ambiental e Controle Urbano (1); Recepcionista (3); Serviços Gerais (6); Porteiro (3); Vigia (4); Gari (8); Fiscal Auxiliar Ambiental e Controle Urbano (1); Auditor de Controle Interno (3); Auditor Fiscal de Tributos (3); Analista de Sistemas (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Químico (1); Cientista Ambiental (1); Biólogo (1); Topógrafo (1); Motorista CNH D (1); Motorista CNH E (2); Eletricista (1); Procurador Autárquico (1); Arquiteto (2); Agente Administrativo (4); e Motorista CNH AB (1).

EDITAL nº 02/2020: Policial Municipal (100 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 4.500,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consulpam. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 160,00.

PROVAS

O concurso contará com as seguinte etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, conhecimentos matemáticos, direito administrativo e constitucional, noções de informática e conhecimentos específicos;

–> Prova de títulos (caráter classificatório);

–> Exame médico (caráter eliminatório);

–> Avaliação Psicológica (caráter eliminatório);

–> Prova de aptidão física (caráter eliminatório);

–> Investigação de conduta social (caráter eliminatório);

–> Curso de formação (caráter classificatório e eliminatório).

As avaliações serão aplicadas em datas prevista para os dias 9, 10 e 17 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso