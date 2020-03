Concurso Prefeitura Sítio Novo MA 2020: Provas suspensas devido ao Coronavírus

No Maranhão, a Prefeitura Municipal de Sítio Novo retifica edital de concurso público para preenchimento de 84 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na administração municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 29 de março de 2020, foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As oportunidades são para os cargos de Gari (3), Motorista (3), Pedreiro (1), Auxiliar de Serviços Gerais (6), Abatedor (2), Pintor (1), Carpinteiro (1), Encanador (1) e Eletricista (1) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Auxiliar de Serviços Odontológicos (2), Digitador (2), Professor de Magistério I Classe II (26), Técnico em Enfermagem (4), Técnico em Radiologia (1), Auxiliar Administrativo (6), Técnico em Contabilidade (1), Agente Comunitário de Saúde (10) e Auxiliar de Contabilidade (1) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Engenheiro Florestal (1), Farmacêutico Bioquímico (1), Médico (1), Nutricionista (1), Psicólogo (1), Advogado (1), Assistente Social (1), Cirurgião Dentista (1), Preparador Físico (1), Enfermeiro (1), Fisioterapeuta (1) e Pedagogo (1) NÍVEL SUPERIOR.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.039,00 e R$ 8.000,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 16 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora ICAP-TO. O valor da inscrição varia entre R$ 70,00 e R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) que seria aplicada no dia 29 de março, em locais e horários a serem informados após a homologação das inscrições no dia 16 de março. Os gabaritos provisórios serão divulgados no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

