Concurso Prefeituras do Agreste Potiguar RN 2020: Inscrições abertas para Guarda Municipal

Edital oferece 57 vagas de nível médio e salários de até R$ 1.045,00; Inscrições até 06 de abril de 2020

No Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura Municipal de Agreste Potiguar abriu inscrições de concurso público para preencher 57 vagas em cargos de Guarda Civil Municipal, função que exige o ensino médio completo e tem salários de até R$ 1.045,00.

As lotações serão nas cidades de Monte Alegre (8 vagas), São José do Mipibu (10 vagas), Vera Cruz (15 vagas), Brejinho (12 vagas) e Lagoa Salgada (12 vagas).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 de março a 06 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora Funcern. A taxa de inscrição está fixado em R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); psicoteste (caráter eliminatório); mais teste de aptidão física (caráter eliminatório). As avaliações serão aplicadas no dia 19 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeituras do Agreste Potiguar RN

: Prefeituras do Agreste Potiguar RN Banca organizadora : Funcern

: Funcern Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 57

: 57 Remuneração : R$ 1.045,00

: R$ 1.045,00 Inscrições : 06 de março a 06 de abril de 2020

: 06 de março a 06 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 100,00

: R$ 100,00 Provas : 19 de abril de 2020

: 19 de abril de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

