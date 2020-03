Concurso SAAE de Atibaia SP 2020: Saíram EDITAIS para todos os níveis!

Em São Paulo, a Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia (SAAE) divulgou a abertura de novos editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público para preenchimento de 23 vagas em cargos níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

EDITAL nº 01/2020: Eletricista de Veículos (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Eletricista (1); Agente Administrativo (1); Agente Comercial (1); Agente de Infraestrutura (1); Técnico em Eletroeletrônica (1); Técnico em Eletrotécnica (1); Técnico em Mecânica (1); Técnico em Operação de Estação de Tratamento (2); Técnico em Saneamento (1); Economista (1); Jornalista (1); Mecânico de Veículos (1); Operador de Máquinas (1); Operador de Telefonia e Teleatendimento (1); Técnico em Automação (1); Agente Operacional (1); Contador (1); Psicólogo (1); e Técnico Ambiental (1); EDITAL nº 02/2020: Advogado (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.274,97 a R$ 5.223,26, por carga horária de 36h a 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 07 de abril de 2020, no site oficial do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). O valor da inscrição oscila entre R$ 56,00 a R$ 95,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) a ser aplicada no dia 03 de maio de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

