Concurso SAAE de Canaã dos Carajás PA 2020: EDITAL e Inscrição!

No Estado do Pará, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Canaã dos Carajás (SAAE) abriu novo edital de concurso público para preencher 53 vagas em cargos de níveis fundamental e médio.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente de artífice de obras e manutenção (antigo encanador) (5); Agente de Serviços Técnico em Química (2); Desenhista Projetista (1); Operador de Estação de Tratamento de Água (16); Mantenedor de Estação de Tratamento de Esgoto (10); Agente de Serviços Administrativos (3); Mantenedor de Reservatório (9); Agente de Serviços Técnicos Ambientais (1); Agente Técnico em Segurança do Trabalho (1); e Agente Técnico em Saneamento (5).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.075,12 a R$ 2.352,12, por carga horária de 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 16 de março até o dia 14 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora do Instituto Vicente Nelson. O valor da inscrição oscila entre R$ 63,07; R$ 77,86 e R$ 85,66.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (para todos) com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos;

–> Prova prática e Prova prática (para os cargos de Agente Técnico em Química; Agente Técnico em Meio Ambiente; Agente Técnico em Segurança do Trabalho; Operador de Estação de Tratamento de Água; e Agente Técnico em Saneamento).

As avaliações serão aplicadas no dia 17 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 03 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso